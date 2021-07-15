Астрологи назвали четыре самых экономных знака зодиака

Cамых экономных знаков зодиака определили астрологи, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Щедрый - хозяин своим деньгам, а скупой - их слуга, - утверждает пословица.

Астрологи перечислили четыре знака зодиака, которых справедливо было бы назвать экономными.

Весы, Девы, Козероги и Водолеи - эти представители астрологического круга не станут сыпать деньгами без причины и, если есть возможность придержать лишний рубль, они всегда ею воспользуются.

Весы

Представители этого знака являются очень экономными личностями, которые умудряются откладывать достаточно денег, не ущемляя при этом себя в комфорте.

Обычно Весы не совершают спонтанных покупок и часто бывают самыми ответственными в семье.

Дева

Рожденные под этим знаком отличаются практичным подходом к жизни - они во всем требуют ясности и стараются создать нужный баланс между физическим и материальным.

Девы очень рассудительные и всегда знают, что к чему, особенно, когда дело касается денег.

Козерог

Представители этого знака как никто другой понимают важность сбережений, потому никогда не станут разбрасываться деньгами.

На первом месте у Козерогов - карьера и достижение целей, а их может обеспечить только финансовая стабильность.

Водолей

Рожденные под этим знаком - настоящие гении, которые знают, что даже проверенные методы не всегда принесут плоды. Поэтому для Водолеев лучшим способом приумножить богатство являются перемены.

Водолеи обычно видят общую картину и находят способ ее улучшить. Это, в свою очередь, открывает перед ними неплохие возможности заработать.

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