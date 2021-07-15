Прибывших казахстанцев закроют на трехдневный карантин

Главный санитарный врач Казахстана рассказал, что будет с прибывшими из-за границы казахстанцами, сообщает zakon.kz.

В новом постановлении отмечено, что прибывшие казахстанцы и лица, имеющие вид на жительство, при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в РК подлежат изоляции в карантинный стационар до трех суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи, - говорится в официальном документе.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар, - заявил врач.