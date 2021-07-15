За подделку более 200 паспортов вакцинации задержали медиков в Павлодаре

В Павлодаре медицинских работников подозревают в подделке паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

Медработников одной из поликлиник Павлодара уже задержали.

Так, заведующая, врач общей практики, а также две медицинские сестры данной поликлиники подозреваются в осуществлении ложной регистрации в базе данных вакцинированных за определенную денежную сумму. В ходе расследования установлено, что ими составлено более 200 фиктивных паспортов вакцинации, - рассказал исполняющий обязанности начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 385 ч. 2 УК РК.

Обстоятельства выясняются.