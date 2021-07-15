Женщина заживо сгорела в салоне Toyota на дороге Атырау - Астрахань

Женщина сгорела заживо в ДТП на астраханской трассе, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 14 июля днем.

По данным АЖ, на трассе Атырау – Астрахань столкнулись автомобили Toyota Ipsum под управлением водителя 1996 года рождения и Toyota Highlander под управлением водителя 1957 года рождения.

В результате погибла пассажирка – она не успела выбраться из загоревшейся машины и сгорела заживо, - отмечено в публикации.

Еще 5 человек госпитализированы с различными телесными повреждениями.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 УК РК (Нарушение водителем ПДД, повлекшее смерть человека), - заявили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.