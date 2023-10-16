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Женщина заживо сгорела в Караганде

Женщина заживо сгорела в Караганде Фото: pixabay
В ночь на 16 октября 2023 года произошел пожар в частном жилом доме по улице Морозова в Караганде. На месте происшествия огнеборцы обнаружили обгоревшее тело женщины, сообщает Zakon.kz.

Дома находился также муж женщины – он выжил, но получил отравление угарным газом средней степени, пишет eKaraganda.kz.

"В Караганде по улице П. Морозова в частном жилом доме произошло горение деревянной обрешетки кровли, мебели и домашних вещей на общей площади 70 квадратных метров. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело женщины 1969 года рождения. Предварительная причина пожара – открытый источник огня". ДЧС Карагандинской области 

Почему 54-летняя женщина не смогла выбраться из горящего дома, и из-за чего произошел пожар, выясняют полицейские. 

Еще один смертельный пожар случился 11 октября в частной бане, расположенной в селе Кривозерка Северо-Казахстанской области. Приехавшие на вызов пожарные нашли в огне погибшего мужчину. 

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