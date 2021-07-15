Об уплате налога на имущество напомнили в КГД

Подошел срок уплаты налога на имущество физическими лицами. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов, сообщает zakon.kz.

Так, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс с 1 января 2021 года, земля и имущество объединены в один налог на имущество.

Теперь за дом и земельный участок необходимо уплачивать единой суммой, как налог на имущество. Комитет госдоходов.

Как отмечается, при расчете предстоящих платежей были использованы данные ИС "Государственный земельный кадастр" Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК и ИС Государственная база данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции РК.

Исчисленный налог на имущество за 2020 год с 1 июля по 1 октября текущего года будет размещаться в сервисе "Предстоящие платежи" мобильного приложения "E-salyq Azamat". Комитет государственных доходов призывает граждан пользоваться бесплатным мобильным приложением КГД "Е-Salyq-Azamat", - говорится в сообщении.

Для входа в мобильное приложение, в целях безопасности ваших данных, необходимо, чтобы номер мобильного телефона был зарегистрирован на ваш ИИН в базе мобильных граждан (ЦОНе).

Физическим лицам предоставлена возможность узнать предстоящую сумму налога до наступления ее срока оплаты с одновременной возможностью проведения оплаты по готовым реквизитам.

В КГД напомнили, что срок уплаты налога на имущество за 2020 год истекает 1 октября 2021 года.

Кроме просмотра предстоящих платежей на Портале КГД, Портале "электронного правительства" (egov.kz), реализована возможность получения данных в мобильных приложениях банков (Kaspi.kz, Homebank).

При этом сумма исчисленного налога на имущество в сервисе предстоящих платежей мобильных приложений КГД и банков отображается с учетом имеющейся оплаты (переплаты) на лицевом счете.

Вместе с тем сумма предстоящих платежей по налогу на имущество не является налоговой задолженностью, в связи с чем данная сумма не отображается в сервисе "Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов" мобильного приложения КГД.

Уплатить налоги физические лица могут и другими способами: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.