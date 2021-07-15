Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай Таганулы рассказал, как будет проходить Курбан Айт в условиях карантина, сообщает zakon.kz.

В этом году 20 июля в 07:00 в "желтой" и "зеленой" зонах состоится 10-минутный намаз Курбан айт в соответствии с требованиями строгих санитарных норм. Наурызбай Таганулы

Он отметил, что молитва Курбан айт в "красной" зоне проводится в соответствии с приказом местного главного государственного санитарного врача.

В связи с пандемической ситуацией в стране жертвоприношение в этом году будет осуществлено двумя способами: