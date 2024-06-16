Токаев совершил жертвоприношение на Курбан айт
Фото: Акорда
В Курбан айт, 16 июня 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан, где от его имени совершили обряд жертвоприношения, сообщает Zakon.kz.
Соответствующей информацией поделились в пресс-службе президента РК.
"Касым-Жомарт Токаев по случаю священного праздника Курбан айт посетил мечеть Хазрет Султан в Астане. В мечети были прочитаны суры из Корана и совершен обряд жертвоприношения от имени главы государства", – говорится в сообщении Акорды.
Также сегодня, 16 июня, Токаев поздравил жителей Казахстана с праздником Курбан айт.
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