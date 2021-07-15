Казахстан зарегистрировал "Спутник Лайт"

15 июля 2021, 17:12
Фото: gov.kz

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Казахстана, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фонд объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения РК, - говорится в сообщении, опубликованном на РИА Новости.

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета, - уточнил глава фонда Кирилла Дмитриева.


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