Казахстан зарегистрировал "Спутник Лайт"

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Казахстана, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Фонд объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения РК, - говорится в сообщении, опубликованном на РИА Новости.
Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.
Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" сократит сроки вакцинации населения и ускорит создание коллективного иммунитета, - уточнил глава фонда Кирилла Дмитриева.
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