Минимум 42 человека погибло из-за наводнения в Германии

По меньшей мере 42 человека погибли в результате наводнений, вызванных дождями в федеральных землях Германии Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мощнейшие ливни обрушились на западную часть Германии, вызванные циклоном "Бернд".

В результате из берегов вышли многие притоки Рейна и другие реки и водоемы, оказались размыты дороги, затоплены здания, некоторые районы остались без электричества и питьевой воды.

В Городе Хаген оказались разрушены несколько мостов.

Около 70 человек пропали без вести.

Циклон Бернд, по прогнозам экспертов, пройдет через Западную и Центральную Европу.



