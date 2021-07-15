Вакцину от Pfizer поставят в Казахстан

С компанией Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцины в четвертом квартале 2021 года, передает zakon.kz.

С марта 2021 года начаты процедуры переговоров с представителями компании Pfizer о возможных поставках вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. В рамках взаимодействия между министерством и компанией Pfizer подписано Соглашение о конфиденциальности, - сообщает Министерство здравоохранения РК.

Отмечается, что министерством на постоянной основе проводятся переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий Соглашений об основных условиях сделки, в том числе проведено совещание на уровне Правительства Казахстана.

Вместе с тем компания Pfizer уведомила о необходимости принятия Указа Президента Республики Казахстан для заключения Соглашения по поставке вакцины.