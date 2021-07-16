Штаб по борьбе с терроризмом обратился к алматинцам

В Алматы 16 июля 2021 года в Бостандыкском районе с 06:00 до 13:00 с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает zakon.kz.

Учения пройдут по адресу: мкр. "Орбита-3", дом 5 г, общеобразовательная школа №145. Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

Вместе с тем информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений, - говорится в сообщении АГОШ по борьбе с терроризмом.

Жителей просят воздержаться от опубликования непроверенной информации или фото-видеоизображений.

Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций преследуется по закону в соответствии со статьей 274 УК РК, - говорится в сообщении.

Было отмечено, что, согласно статье 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.