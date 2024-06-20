Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Астаны
Фото: Zakon.kz
Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к горожанам с предупреждением, что в Астане планируется проведение планового антитеррористического учения, сообщает Zakon.kz.
Оно состоится в период с 20 по 21 июня.
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.
"Предусмотрено введение мер ограничения, в т.ч. по движению пешеходов и транспорта в различных районах города". Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом
В этой связи граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.
Последний раз антитеррористические учения в столице проводили в марте.
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