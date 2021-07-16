В Алматы выявили новую финансовую пирамиду

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой World Business Consulting, сообщает zakon.kz.

Организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и другие. В свою очередь данные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков. пресс-служба АФМ РК

Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), в деятельности World Business Consulting установлены признаки финпирамиды.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. пресс-служба АФМ РК

В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.