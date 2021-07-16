В Казахстане дорожает мясо: заметнее всего - баранина

В Казахстане на 14% подорожала баранина, сообщает zakon.kz.

Как отмечают аналитики, главной причиной является экспорт живого скота из страны.

К июлю 2021 года в стране насчитывалось 22,9 млн голов овец - на 3,6% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего овец насчитывается в Туркестанской области: 5,5 млн голов. В лидерах также Алматинская (4,3 млн голов овец, плюс 4,7%) и Жамбылская (3,4 млн голов, плюс 3,7%) области, - говорится в исследовании Energyprom.kz.

Эксперты уточняют: за полгода было получено 35,5 тыс. тонн овечьей шерсти - на 2,2% больше, чем годом ранее.

За январь-июнь 2021 года было забито в хозяйствах или реализовано на убой 131,8 тыс. тонн овец в живом весе (плюс 2,1%) и 65,7 тыс. тонн - в убойном весе (плюс 1,9% за год).

В июне 2021 года на базарах и в магазинах страны баранину продавали по 2,3 тыс. тг за кг - на 14,4% дороже, чем годом ранее.

Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов страны были отмечены в Нур-Султане, Алматы (по 2,9 тыс. тг за кг) и Караганде (2,6 тыс. тг за кг); самые низкие - в Уральске и Петропавловске (по 1,7 тыс. тг за кг), - отмечено в публикации.

Наибольшее годовое удорожание баранины было зафиксировано в Алматы: сразу на 22,6% за год. Значительно подорожала баранина также в Западно-Казахстанской и Алматинской областях.

Вывоз живого скота называют главной причиной повышения цен на баранину внутри страны.