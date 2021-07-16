На стенах казахстанских колоний появился мурал Нельсона Манделы

Мурал Нельсона Манделы нанес казахстанский художник на стенах колоний, сообщает zakon.kz.

Кроме того, для осужденных в двух пилотных пенитенциарных учреждениях были проведены мастер-классы по основам живописи.

Мастер-классы послужили арт-терапией для осужденных, в ходе которой они научились отражать на холсте свои мысли и мечты, что хотели бы реализовать после освобождения или предпринять первые шаги к реализации задуманного уже в стенах учреждения, - отмечается в сообщении КУИС МВД РК.

Читайте также:

Правила Нельсона Манделы могут появиться в уголовно-исполнительном законодательстве РК

Нельсон Холилала Мандела - президент ЮАР с 10 мая 1994 года по 14 июня 1999 года. Один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, за что 27 лет сидел в тюрьме. Лауреат Нобелевской премии мира в 1993 году.