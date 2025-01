Полиция задержала внука Нельсона Манделы

Мужчину и его сообщников подозревают в угоне автомобиля, передает местный телеканал SABC News.

По данным телеканала, автомобиль был обнаружен в бывшем доме Манделы в городе Йоханнесбург в ЮАР. Кроме того, отмечается, что задержанные четыре мужчины и одна женщина также подозреваются в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

#ICYMI#JMPD Tactical Response Unit (TRU) arrests 5x suspects in Houghton after a hijacking in Oaklands.



* Hijacked vehicle and unlicensed firearm recovered from a property previously owned by Nelson Mandela.



* Suspects include 4x males and 1x female, with one male allegedly… pic.twitter.com/d43rrQgMJx