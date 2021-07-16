Как будет развиваться Ассамблея народа Казахстана

Министерство информации и общественного развития подготовило проект указа Президента РК, которым вносятся изменения и дополнения в Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года), сообщает zakon.kz.
Как отмечают разработчики, Ассамблея будет содействовать дальнейшему укреплению в Казахстане интегрированной гражданской общности с признанием многообразия культур, языков, традиций народа, консолидации и единению общества вокруг приоритетов развития страны.
Акцент в деятельности Ассамблеи будет сделан на:
Признание культурных различий не должно способствовать созданию замкнутых этнокультурных сообществ. Этнокультурные объединения Ассамблеи ответственны за социально-культурную интеграцию этносов в единое казахстанское общество, - говорится в концепции.
Деятельность Ассамблеи осуществляется по следующим ключевым направлениям:
Ассамблея и далее будет выступать ключевым механизмом формирования гражданской идентичности и реализации конституционного принципа общественного согласия, диалоговой площадкой государства и гражданского общества, - отмечают в МИОР.
Целями Концепции являются дальнейшее развитие Ассамблеи, повышение ее роли в модернизации страны, обеспечении общественного согласия и общенационального единства на основе принципов казахстанского патриотизма, гражданского равноправия, объединяющей роли государственного языка, единства в многообразии, постоянной модернизации нации, а также политики интеркультурализма.
Основные задачи Концепции - это усиление роли Ассамблеи в обеспечении общественного согласия и общенационального единства на принципах гражданства, нацеленности на решение задач Стратегии "Казахстан - 2050" через осуществление всесторонней модернизации, а также ее активное участие в духовном обновлении казахстанского общества.
В этой связи предлагается продолжить институциональное и инфраструктурное укрепление Ассамблеи и системы государственной политики в межэтнической сфере по ключевым направлениям:
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА".
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