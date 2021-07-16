Как будет развиваться Ассамблея народа Казахстана

Министерство информации и общественного развития подготовило проект указа Президента РК, которым вносятся изменения и дополнения в Концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года), сообщает zakon.kz.

Как отмечают разработчики, Ассамблея будет содействовать дальнейшему укреплению в Казахстане интегрированной гражданской общности с признанием многообразия культур, языков, традиций народа, консолидации и единению общества вокруг приоритетов развития страны.

Акцент в деятельности Ассамблеи будет сделан на:

поиске объединяющих интересов и налаживании позитивного взаимодействия между представителями различных этносов;

поиске общих ценностей и интересов всех групп населения;

преодолении культурных и этнических границ в процессе укрепления гражданской идентичности и совместной деятельности;

интеграции представителей этносов в единое общество, в том числе путем овладения государственным языком.

Признание культурных различий не должно способствовать созданию замкнутых этнокультурных сообществ. Этнокультурные объединения Ассамблеи ответственны за социально-культурную интеграцию этносов в единое казахстанское общество, - говорится в концепции.

Деятельность Ассамблеи осуществляется по следующим ключевым направлениям:

широкое привлечение структур Ассамблеи к проектам по интеграции общества, модернизации общественного сознания на основе проведения политики интеркультурализма; развитие деятельности Ассамблеи в области медиации, волонтерства, благотворительности и общественного контроля как интегрирующих механизмов; продвижение государственного языка как языка межэтнического общения и консолидирующей основы, содействие развитию языков казахстанских этносов; поддержка, сохранение и популяризация общего историко-культурного наследия народа Казахстана; распространение знаний об истории формирования полиэтничного народа Казахстана и роли этносов в укреплении независимости; развитие гражданского общества и молодежных организаций; содействие развитию этнических средств массовой информации.

Ассамблея и далее будет выступать ключевым механизмом формирования гражданской идентичности и реализации конституционного принципа общественного согласия, диалоговой площадкой государства и гражданского общества, - отмечают в МИОР.

Целями Концепции являются дальнейшее развитие Ассамблеи, повышение ее роли в модернизации страны, обеспечении общественного согласия и общенационального единства на основе принципов казахстанского патриотизма, гражданского равноправия, объединяющей роли государственного языка, единства в многообразии, постоянной модернизации нации, а также политики интеркультурализма.

Основные задачи Концепции - это усиление роли Ассамблеи в обеспечении общественного согласия и общенационального единства на принципах гражданства, нацеленности на решение задач Стратегии "Казахстан - 2050" через осуществление всесторонней модернизации, а также ее активное участие в духовном обновлении казахстанского общества.

В этой связи предлагается продолжить институциональное и инфраструктурное укрепление Ассамблеи и системы государственной политики в межэтнической сфере по ключевым направлениям:

усиление многоплановой работы по интеграции всех этносоциальных групп в единую нацию;

активизация деятельности Ассамблеи как главного инструмента укрепления межэтнического согласия, а также ее просветительской и информационно-разъяснительной работы в обществе по вопросам политики единства и согласия;

усиление роли Ассамблеи в обеспечении эффективного взаимодействия государственных органов, организаций и институтов гражданского общества по дальнейшей интеграции общества, укреплению общественного согласия и общенационального единства;

продвижение через структуры Ассамблеи, дома дружбы и информационно-разъяснительную работу социальной функции государственного языка как языка межэтнического общения, консолидирующего фактора;

активизация работы молодежи в составе Ассамблеи в целом, молодежных крыльев этнокультурных объединений, республиканского молодежного движения Ассамблеи "Жаңғыру жолы";

активизация и актуализация совместной работы с правоохранительными государственными органами по оперативному реагированию на обострения межэтнической ситуации, конфликты, способные перерасти в этническую плоскость, а также выстраивание системы превентивных мер по их профилактике и предотвращению;

обеспечение системного противодействия попыткам переноса любого внешнего конфликтного потенциала на территорию Республики Казахстан и на ее граждан;

активное участие этнокультурных объединений Ассамблеи и иных общественных объединений в решении комплекса общегосударственных задач, консолидация их усилий для достижения цели и задач Ассамблеи;

разработка мер по оказанию содействия государственным органам в недопущении конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений;

систематизация работы Ассамблеи по формированию политико-правовой культуры граждан, содействию в развитии медиации, волонтерства в сфере общественного согласия и единства, благотворительности;

внедрение новых механизмов взаимодействия государства с этнокультурными объединениями Ассамблеи и иными общественными объединениями для укрепления общественного согласия и общенационального единства.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА".