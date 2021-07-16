Затраты, понесенные в связи с пандемией, можно не учитывать при уплате налогов

Казахстанские налогоплательщики могут отнести на вычеты затраты, понесенные в связи с пандемией, сообщает zakon.kz.

C 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РК, регламентирующие предоставление права отнесения на вычеты для целей ИПН понесенных затрат на предотвращение и недопущение распространения инфекционных заболеваний. Департамент госдоходов Алматы

Данные поправки были внесены в Налоговый кодекс законом от 24 июня 2021 года.

Не рассматриваются в качестве дохода физического лица расходы работодателя в пользу работников (включая возмещение расходов работников), направленные на лабораторное обследование, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров, профилактические прививки, медицинское наблюдение, лечение, изоляцию, госпитализацию в связи с введением ограничительных мероприятий, в том числе карантина, вследствие признания заболевания пандемией решением чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, - говорится в новом подпункте.

Как отметили в ДГД, данная мера позволит освободить от налогообложения доходы работника по расходам работодателя на организацию и проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, включая расходы на обследование и лечение в связи с пандемией.

Поправками предусмотрено, что все медицинские расходы работодателя, связанные с проведением ограничительных мероприятий (маски, санитайзеры, обработка зданий и т.д.), не облагаются ИПН физических лиц и не корректируются у физических лиц, получивших такой доход.

Указанные поправки вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

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