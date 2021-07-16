Где астанчане чаще всего заражаются коронавирусом

Чаще всего жители Нур-Султана заражаются коронавирусом в ТРЦ и увеселительных заведениях. Об этом сообщила на брифинге в акимате главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

По ее данным, в городе за последние трое суток регистрируется свыше тысячи случаев коронавирусной инфекции в день. За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 1549 случаев, прирост составил 1,9%.

За последнюю неделю зарегистрировано 7989 случаев COVID-19, что выше показателей предыдущей недели на 44,23% ( 5539 случаев), среднесуточная регистрация случаев повысилась с 950 до 1550. Недельный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения повысился с 540,7 до 672,2, репродуктивное число составило 1,304. Сархат Бейсенова

Основными причинами резкого роста, как и прежде, явились несоблюдение населением ограничительных требований - ношение масок, посещение мест массового скопления в прошедшие праздничные дни. Ранее рост наблюдался после праздников - это Новый год, 8 Марта, Наурыз. Также при сборе эпидемиологического анамнеза выявлялись выезды за пределы города в места и зоны отдыха, купание, где скопление людей не позволяло соблюдать соцдистанцию.

В общей заболеваемости 80,4% составляют взрослые, 16,7% - дети и 2,9% - подростки. Среди заболевших 22,7% - лица в возрасте 30-39 лет, 27,6% - 40-59 лет и 16,3% - 18-29 лет, 13,8% - это лица преклонного возраста от 60 лет и старше. В настоящее время количество активных очагов - 3976, в том числе домашних - 2765 (количество контактных - 3456), среди организованных - 1211. Основной причиной заболевания в 52,2% заражения населения остается посещение мест скопления людей - ТРЦ, ТД, объектов общественного питания и увеселительных заведений, а также в 32,1% - при близком контакте в домашних условиях и 15% - в организованных коллективах по месту работы, что говорит о несоблюдении масочного режима и социальной дистанции. В 0,7% больные не отрицали участие и проведение массовых мероприятий - это свадьбы или похороны, - констатировала санврач.

Бейсенова добавила, что, несмотря на многочисленные обращения к бизнесу и жителям столицы и разъяснения необходимости соблюдения ограничительных и карантинных мер, граждане и предприниматели продолжают игнорировать элементарные требования по соблюдению режима работы на объектах, превышают допустимое количество посетителей, несмотря на запрет, проводят массовые мероприятия, работники объектов не соблюдают требование по обязательному ношению масок, объекты, деятельность которых еще не возобновлена, продолжают функционировать. Она напомнила, что новый вид коронавируса - "дельта-штамм" - более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и тяжелым течением заболевания. В связи с этим санврач призвала астанчан в дни празднования мусульманского праздника Құрбан-айт отказаться от поездок к родственникам, близким и от массовых сборов.

На сегодня в столице продолжается вакцинация населения. Пока что только у 22,4% горожан сформирован иммунитет (15,8% - за счет вакцинации, 6,6% населения переболели COVID-19). В последние дни темп вакцинации в городе увеличился, в сутки вакцинируется в среднем до 5-8 тыс. человек.

Оксана Скибан, Нур-Султан