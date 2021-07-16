Сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан айт

В этом году празднование Курбан айта - исламского праздника окончания хаджа - приходится на 20 июля, сообщает zakon.kz.

Он выпадает на вторник и является выходным днем. Переносов в этом году не будет. 19 и 21 июля - рабочие дни.

Однако праздновать этот день казахстанцам придется онлайн в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Так, в Нур-Султане работа рынков и крестьянских хозяйств, где традиционно проводились жертвоприношения в дни Курбан айта, будут приостановлены. В Алматы введут посты на въезде в город, дабы не допустить завоза животных. Сделать жертвоприношение можно будет онлайн на сайте ДУМК.

По словам председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбай Таганулы, 20 июля в 7 утра в "желтой" и "зеленой" зонах состоится 10-минутный намаз Курбан-айт в соответствии с требованиями строгих санитарных норм.

Аналогичные ужесточения приняты в регионах Казахстана, находящихся в "красной" зоне.

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