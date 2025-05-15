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Право

Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне на Курбан айт

Открытка Курбан-айт, отдыха в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 09:51 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в 2025 году первый день Курбан айта по мусульманскому календарю отмечается 6 июня, сообщает Zakon.kz.

Согласно Трудовому кодексу, первый день Курбан айта является выходным днем.

В результате у казахстанцев в июне как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе добавится еще один выходной день – 6 июня.

Всего в июне:

  • при пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих дней и 10 выходных;
  • при шестидневной рабочей неделе – 24 рабочих дня и 6 выходных.
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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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