Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне на Курбан айт
Фото: Zakon.kz
В Казахстане в 2025 году первый день Курбан айта по мусульманскому календарю отмечается 6 июня, сообщает Zakon.kz.
Согласно Трудовому кодексу, первый день Курбан айта является выходным днем.
В результате у казахстанцев в июне как при пятидневной рабочей неделе, так и при шестидневной рабочей неделе добавится еще один выходной день – 6 июня.
Всего в июне:
- при пятидневной рабочей неделе – 20 рабочих дней и 10 выходных;
- при шестидневной рабочей неделе – 24 рабочих дня и 6 выходных.
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