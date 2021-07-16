Казахстанка укусила за палец охранника в Стамбуле

В одном из развлекательных заведений Турции произошел конфликт с участием казахстанок, передает zakon.kz со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

Как отмечается в публикации, трое девушек из Казахстана пришли в ночной клуб, но их отдых закончился вызовом полиции.

По словам сотрудников заведения, женщины шумно и грубо себя вели. Кроме того, они проигнорировали просьбу покинуть помещение.

Когда охранники пытались вывести их принудительно, казахстанка укусила гражданина Турции за палец, - говорится в сообщении.

Сотрудники заведения вызвали полицию - наших соотечественниц задержали.

По словам задержанных, обстоятельства произошедшего были совсем иные.

Мужчины стали флиртовать и выпрашивать номера телефонов. Получив отказ, они ударили одну из девушек. Произошла драка, когда девушка и укусила за палец охранника.

Теперь следствие выясняет, как все было на самом деле.