Возможности суда МФЦА рассмотрели в рамках проекта "Юридические диалоги"

Состоялся очередной вебинар в рамках проекта "Юридические диалоги" на тему "Юрисдикция Суда МФЦА и Международного арбитражного центра: привилегии и возможности для юридического сообщества".

Организаторами онлайн-встречи выступили Фонд Нурсултана Назарбаева, Международный финансовый центр "Астана" и Институт Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая при участии Проектного офиса "Almaty - Adaldyq alańy" и волонтерского движения "Акселератор Добра: Izgilik elshisi".

Созданный Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Международный финансовый центр "Астана" за годы своей работы показал правильность принятого Елбасы решения. Эффективность данной инициативы ярко подчеркивает успешная деятельность независимого Суда МФЦА. Как известно, Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение расширить участие казахстанского бизнеса в работе МФЦА, в частности, по разрешению споров. МФЦА и Фондом Нурсултана Назарбаева была проведена большая работа с предпринимателями. Реализованное нами исследование показало, что у адвокатов и юристов, консультирующих сегмент бизнеса, имеется недостаточно четкое представление о деятельности Суда МФЦА и какую поддержку он может оказать данной сфере. Этот пробел мы решили восполнить, организовывая сегодняшний вебинар в рамках проекта "Юридические диалоги". Также добавлю, что опыт работы МФЦА и его Суда вызывает неподдельный интерес у юристов соседних стран, которые также подключились к нашему вебинару, - заявил заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, Игорь Рогов.

С приветственными словами в адрес участников "Юридических диалогов" обратились председатель Конституционного Совета Республики Казахстан Кайрат Мами, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Канат Мусин, вице-министр юстиции Республики Казахстан Азамат Амиргалиев, председатель Совета директоров НАО "КазНПУ им. Абая" Гульмира Исимбаева, Председатель Правления - Ректор КазНПУ имени Абая, доктор PhD Дархан Билялов.

Правовая база Международного центра сформирована, и сегодня Суд и другие структуры Центра решают серьезные задачи. Особый правовой режим МФЦА призван к формированию международного центра финансовых услуг и применению в его деятельности лучших стандартов. МФЦА становится ведущим органом и по альтернативному внесудебному разрешению споров на евразийском пространстве. Международный арбитраж центра, являясь альтернативой судебному разбирательству, призван обеспечить независимое и оперативное разрешение разногласий, - подчеркнул в своем выступлении глава Конституционного Совета Кайрат Мами.

В своем приветствии председатель Совета директоров НАО "КазНПУ им. Абая" Гульмира Исимбаева отметила, что "для привлечения международных участников в МФЦА были созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве".

Она также добавила, что Конституционный закон "Об МФЦА" определяет Международный финансовый центр "Астана", как территорию в пределах столицы, определяемую Президентом Республики Казахстан, где действует особый правовой режим в финансовой сфере.

Спикерами вебинара стали д.ю.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, член Академического Совета МФЦА Бахытжан Абдраимов, юрист департамента по судопроизводству Суда МФЦА и МАЦ Адильбек Казиев, управляющий директор – директор департамента правового обеспечения Администрации МФЦА Еркин Буденов, директор департамента институциональных реформ Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нуржан Косбаев.

В своих докладах и выступлениях они рассмотрели следующие вопросы: дуализм правовых систем как фактор трансформации модернизации современного Казахстана, практические аспекты разрешения споров в Суде МФЦА и МАЦ, практика применения действующего права МФЦА, роль МФЦА в проведении реформ в правовой сфере.

Из миссии Суда МФЦА следует, что организация создает и развивает полностью независимую судебную систему общего права для оперативного разрешения гражданских и коммерческих споров, характеризующуюся надежностью, справедливостью и доступностью, безусловным применением принципа верховенства закона и гибкостью, что отвечает потребностям международного бизнеса.

Слушатели вебинара также узнали, что в юрисдикцию Суда МФЦА входит рассмотрение любых споров между участниками МФЦА, органами МФЦА и/или их иностранными работниками; споров, касающихся любых операций, осуществленных в МФЦА и подчиненных праву МФЦА, а также споров, переданных в Суд МФЦА по соглашению сторон.

С подробными содержаниями выступлений и возможностей Суда МФЦА можно ознакомиться по ссылке.