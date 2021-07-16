Более 30 тысяч детей в Казахстане переболели коронавирусом

На брифинге в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова рассказала о количестве детей, переболевших с начала 2021 года коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

С 1 января по сегодняшнее число среди детей зарегистрировано 31 тысяча 188 случаев коронавирусной инфекции, - сообщила Есмагамбетова.

По ее данным, на сегодня 88% детей выздоровели, средней тяжести было 14,3%, бессимптомное течение - у 86,5%.

Хотела бы отметить, как мы уже говорили, заболеваемость среди детей растет. Если сравнивать заболеваемость январскую и июльскую, то отмечается рост заболеваемости среди детей в два раза, - заключила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан