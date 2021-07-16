Тяжелых реакций после прививки от коронавируса в Казахстане не зарегистрировано

Тяжелых осложнений, которые были бы связаны с вакцинацией от коронавирусной инфекции, в стране не зарегистрировано ни одного случая. Об этом на брифинге в СЦК рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Поступление в стационары с побочными реакциями после вакцинации - не зарегистрировано ни одного. Но зарегистрировано порядка 20 тысяч неблагоприятных проявлений после иммунизации, мы это так называем. Это, так скажем, местные или общие реакции, то, что характерно для вакцин, - сказала Есмагамбетова.

Она перечислила, что это местная реакция - покраснение и боль в месте укола, и общая реакция - повышение температуры, ломота, головная боль и боль в суставах.

То есть это общие реакции. Таких реакций зарегистрировано порядка 20 тысяч. Тяжелых реакций, которые были бы связаны с вакцинацией, ни одного случая не зарегистрировано, - отметила глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан