В Жамбылской области до конца года государству будет возвращено 82 тыс. га сельхозземель

В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Жамбылской области была создана рабочая группа по вопросам возврата неиспользуемых сельхозземель в государственный фонд, сообщает zakon.kz.

На заседании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсуждены промежуточные итоги работы специальной группы.

Руководитель Управления земельных отношений Бахтияр Копбосынов рассказал о том, что был проведен поэтапный анализ эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, разработана Карта сельхозземель по каждому сельскому округу, подготовлены методические рекомендации по соблюдению норм земельного законодательства.

По области общая площадь пастбищных земель составляет 8,1 млн. га. Поголовье выпасаемого на пастбищах скота насчитывает 860,2 тыс. голов. В нашем случае на одну голову скота приходится 9 га пастбищ. Если правильно организовать работу по использованию выпасных угодий, то дефицита пастбищ не будет. Бахтияр Копбосынов

Из-за нехватки пастбищ многие сельчане не соблюдают ветеринарные требования по содержанию животных в личных подсобных хозяйствах.

Для решения данной проблемы акимам районов поручено принять меры по пяти основным направлениям. Во-первых, земли запаса, которые расположены за пределами населенных пунктов, необходимо закрепить за сельскими округами. По итогам шести месяцев сельским округам передано 17,6 тыс. га земель. По этому показателю Жамбылская область лидирует по стране. Бахтияр Копбосынов

Во-вторых, принято решение о возврате в госсобственность пастбищных земель, расположенных в радиусе 5 км от сел. Эти земли тоже будут закреплены за сельскими округами. Решением этого вопроса пока занимаются только Жамбылский, Жуалынский, Меркенский районы.

В-третьих, рассматриваются вопросы использования пастбищ, которые находятся на землях лесного фонда.

В-четвертых, с землепользователями подписывается меморандум, согласно которому они обязуются не препятствовать выпасу скота. В результате достигнуто соглашение об использовании 486,5 тыс. га земель. На данный момент меморандумы заключены с землепользователями 100 сельских округов.

Жамбылская область первой среди регионов приняла такой меморандум. Не сомневаюсь, что наш опыт будет распространен по всей стране. Бахтияр Копбосынов

В-пятых, необходимо вернуть в оборот неиспользуемые сельхозземли. По данным руководителя Управления по контролю за использованием и охраной земель Абилхайыра Тамабека, 252 277 га пастбищных земель не используются по целевому назначению. В антирейтинге по этому показателю лидируют Мойынкумский, Сарысуский, Кордайский районы.

В результате проведенной работы на 269 891 га ранее неиспользуемых земель сейчас выпасаются животные, 120 земельных участков общей площадью 6 124 га признаны бесхозными, 11 630 га пастбищных угодий землепользователи вернули в госсобственность по собственному желанию.

Абилхайыр Тамабек добавил, что по поручению акима области до конца года планируется вернуть в госсобственность 82 тыс. га земель сельхозназначения. По итогам полугодия план выполнен на 68 процентов.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 832 949 га. На сегодня не используются по назначению 19 346 га посевных земель. Абилхайыр Тамабек

Докладчики выразили уверенность в том, что если районы последовательно будут работать по пяти направлениям, то проблема нехватки пастбищных угодий полностью решится.

Бердибек Сапарбаев дал поручения акимам районов, которые принимали участие в режиме видеоконференцсвязи, принять конкретные меры по вышеперечисленным пяти направлениям, устранить все недочеты.

Жамбылская область одной из первых начала работу по изучению земельных ресурсов. Теперь важно дойти до логического завершения. Земля должна быть в обороте, ее надо использовать по-хозяйски, чтобы от нее была весомая отдача. Надо расширять посевные площади, использовать пастбищные ресурсы на местном уровне. Наш регион имеет все возможности для решения вопросов сбалансированного использования пастбищных угодий, увеличения поголовья скота, создания проч­ной кормовой базы. Надо лишь правильно ими пользоваться, - сказал аким области.

По поручению главы региона акимы сельских округов будут регулярно отчитываться о проделанной работе по рациональному использованию сельхозземель, акимы районов вместе с ответственными управлениями дополнят Карту сельхозземель.

В завершение заседания Бердибек Сапарбаев дал поручение контролировать ход работ по заготовке кормов.