Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена

Стамбул примет финальный матч футбольной Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме этого, Стамбул примет жеребьевки групповых стадий Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезонах-2021/22 и 2022/23, которые должны проходить в конце августа.

Места проведения финальных матчей Лиги чемпионов в 2022 и 2024 годах не изменились, ими остались "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге и стадион "Уэмбли" в Лондоне соответственно. Мюнхен примет финал турнира в 2025 году.

Финал Лиги чемпионов дважды переносили из Стамбула в другие города. В 2020 году УЕФА приняла решение провести финальный матч в Лиссабоне, а в текущем году - в Порту. Известно, что соответствующие решения были приняты из-за эпидемиологической ситуации в Турции.