Число умерших от КВИ и пневмонии казахстанцев вновь возросло

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 июля, сообщает zakon.kz.
На 17 июля лечение от КВИ продолжают получать 52 895 человек (51 266+ и 1629 КВИ-), из них в стационарах находятся 16 862 пациента, на амбулаторном уровне - 36 033 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 975 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести - 241 пациент,
• на аппарате ИВЛ - 123 пациента.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 17 июля 2021 года
15.07.2021 г. зафиксировано 146 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов и 68 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 58 481, летальных случаев - 1072, выздоровевших - 53 320.
На 17 июля в Казахстане первым компонентом провакцинировано 4 835 653 человека, вторым компонентом - 2 731 707 человек.
Хотите быть в курсе важных новостей?