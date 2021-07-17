Глава ВОЗ не исключил вероятности утечки коронавируса из лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что преждевременно исключать версию о том, что коронавирус распространился из-за утечки в лаборатории, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Он призвал китайские власти сотрудничать, чтобы установить происхождение COVID-19. В марте ВОЗ говорила, что ее эксперты не смогли однозначно определить источник вируса.

ВОЗ также планирует проверить лаборатории, около которых были первые случаи заражения COVID-19.

Речь идет об аудите тех учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые заболевшие SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. Проверка является одним из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять в рамках расследования происхождения коронавируса. Помимо этого организация планирует провести комплексные исследования людей и животных, рынка животных в Ухане, а также изучить области, в которых были обнаружены другие коронавирусы, связанные с SARS.

Гебрейесус также отметил, что расследование происхождения коронавируса должно быть научной работой, свободной от политики. Данной точки зрения также придерживается Китай.