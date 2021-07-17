Пашинян: Азербайджан готовится к новому столкновению в Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан намерен начать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, сообщает zakon.kz.

С таким заявлением он выступил в субботу на пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, передает РИА Новости.

По словам Пашиняна, выражением этого являются недавние действия Азербайджана на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы.

Пашинян добавил, что в качестве приоритета на переговорах с Шарлем Мишелем была отмечена важность немедленного возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых в Азербайджане лиц без предварительных условий.

Стороны в течение последней недели обмениваются обвинениями в обстрелах. Никол Пашинян на этой неделе в ходе заседания правительства выступил за перезапуск переговоров под руководством Минской группы ОБСЕ, которую азербайджанское руководство критиковало за отсутствие результатов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что это Ереван отказывается подписать мирный договор и поставить точку в конфликте.