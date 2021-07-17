Малообеспеченные семьи получат 900 тонн комбикорма, которого хватит до мая следующего года. Фонд Булата Утемуратова направит свыше 200 млн тенге пострадавшим от засухи в Аральском районе Кызылординской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Средства передадут в общественный фонд "Аралым-Айдын шалқарым", которые затем распределят на первоочередные нужды пострадавшего населения. В регионе из-за продолжительной засухи остро стоит проблема доступа скота к воде и обеспеченности кормами. На данный момент в районе уже зафиксирован падеж более 500 голов скота.

В рамках помощи от фонда Булата Утемуратова 800 малообеспеченных семей Аральского района получат 900 тонн комбикормов. Этого объема хватит на период с ноября 2021 по май 2022 года.

Для сохранения поголовья и обводнения пастбищ в регионе необходимы новые водные скважины, а также требуется очистка каналов и ремонт водосливных сооружений. На реке Сырдарья в районе населенного пункта Аманоткель восстановят водоподпор "Аспай", что позволит поднять уровень воды и заполнить Камыстыбаскую и Акшатаускую озерные системы, пробурят скважины, в том числе в отдаленном аульном округе Бел Аран, в котором в настоящее время нет питьевой воды – жители пользуются колодцем, расположенным за 35 километров.

Кроме того, закупят тракторы, сенокосилки, плуги, пресс-подборщики для заготовок кормовой базы сельскими потребкооперативами при аульных округах. Для обеспечения водопоя скота на дальних отгонах закупят водовозы, для обводнения пастбищных и сенокосных угодий приобретут дизельные насосы. Контроль за расходованием средств и распределением кормов будет осуществлять специально сформированная комиссия из представителей общественности.