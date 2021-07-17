СМИ: У МакSим начало отказывать правое легкое

Состояние певицы МакSим ухудшается, у нее начало отказывать правое легкое, там расширяются кисты и полости, сообщает zakon.kz.

Это следует из данных нового рентгена, передает Telegram-канал Mash.

Кроме того, сердце певицы также страдает. У нее увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочной недостаточности. По результатам компьютерной томографии у Максим также развился седативный плеврит. Такие осложнения вызвали бактериальные инфекции на фоне пневмонии.

Из-за начавшихся проблем артистке не может помочь ИВЛ. Сейчас она находится на ЭКМО.

Марина Абросимова (Максимова по матери - МакSим) была госпитализирована с тяжелейшей пневмонией в середине июня, вскоре после ее 38-го дня рождения, и введена в состояние искусственной комы.

Вакцинироваться от COVID-19 она не успела.