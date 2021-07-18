Человечеству предрекли климатический кризис

Климатический кризис, который сейчас переживает человечество, в будущем станет еще серьезнее, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил британский климатолог Дэвид Кинг из организации Climate Crisis Advisory Group.

По словам ученого, сильные наводнения в Германии и соседних странах стали последствиями климатического кризиса. Он уверен, что такие экстремальные стихийные бедствия станут более частыми.

С начала недели в ФРГ продолжаются ливни, вызванные циклоном "Бернд", который установился на западе Европы. Основной удар стихии пришелся на западные земли страны: Северный Рейн — Вестфалию и Рейнланд-Пфальц.

Общее количество жертв наводнения достигло 133 человек. Пропавшими числятся более 1,3 тысячи жителей. В ряде округов нет электричества и телефонной связи, размыты дороги, есть разрушения. Стихия затронула также Бельгию и Нидерланды.