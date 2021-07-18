Назван фаворит среди казахстанских боксеров в борьбе за "золото" Олимпиады

18 июля 2021, 13:39
Фото: sports.kz

Российский Youtube-канал "неКАРАтэ" высказался о перспективах казахстанских боксеров на предстоящих Олимпийских играх в Токио, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В частности, автор канала высоко оценивает шансы на золотую медаль Аблайхана Жусупова, который выступит в весовой категории до 69 килограммов.

Аблайхан Жусупов - 69 килограммов. На этого парня очень большие надежды возлагаются и, собственно, ответственность на нем тоже нереальная. Думаю, эта весовая категория останется за казахами, - отметил автор канала.

Добавим, что Аблайхан Жусупов является двукратным бронзовым призером чемпионата мира и серебряным призером чемпионата Азии.


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