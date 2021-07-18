В Афганистане опубликовали видео боя с талибами

Министерство обороны Афганистана опубликовало видео боев правительственной армии с боевиками движения "Талибан" (запрещено в Казахстане), сообщает zakon.kz.

Ролик опубликован в Telegram-канале "Военный обозреватель".

Указывается, что съемка ведется во время боя в провинции Кунар. Военнослужащие армии Афганистана ведут стрельбу по позициям талибов из стрелкового оружия и РПГ.

Накануне Национальное телевидение Афганистана объявило, что уезд Сурки Парса провинции в Парван, недалеко от Кабула, полностью очищен от талибов.

Пресс-центр МВД Афганистана сообщил о возвращении под контроль правительства уезда Шекх Али в этой провинции. Днем ранее правительственные подразделения выбили талибов из двух уездов в соседней с Парваном провинции Бамиан.