Гран-при "Славянского базара" вновь завоевала казахстанка

Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Славянский базар в Витебске" увезет домой представительница Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

18 июля напряженная борьба развернулась за главный приз конкурса молодых исполнителей. Вокалисты исполняли славянский хит в в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Беларуси под руководством главного дирижера Виталия Кульбакова.

В напряженной борьбе победу вырвала представительница Казахстана Рухия Байдукенова. Гран-при лучшей исполнительнице вручил председатель жюри Анатолий Ярмоленко.

Первое место заняла Ирина Арсениевич из Сербии. Диплом второй степени песенного конкурса вручили Даниилу Мышковцу и украинке Ренате Штифель. Третье место поделили Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев из Азербайджана.

Пока звездное жюри совещалось и выбирало, кому достанется Гран-при, зрители смогли насладиться концертом с участием артистов из Беларуси, России, Украины, Грузии, Казахстана.

Николай Носков, Ярослав Сумишевский, Игорь Корнелюк, Ангелина Ломако, Александр Панайотов, Сергей Пенкин, Тео и Ольга Рыжикова - публика встречала исполнителей тепло и по-витебски душевно. Под любимые и знакомые хиты группы "Корни" девушки в зале устроили дискотеку. И все же когда на сцене появился Димаш Кудайберген, он сорвал овации, а его поклонницы - голоса, - пишет издание.