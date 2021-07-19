Кому нельзя есть зеленые яблоки, рассказала врач

При каких заболеваниях не следует есть зеленые кислые яблоки. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В первую очередь, по ее словам, такие яблоки нельзя употреблять людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения.

При таком диагнозе лучше выбирать сладкие сорта, протирать яблоки или запекать. При диагнозах "гастрит" или "язвенная болезнь" не следует употреблять более одного зеленого яблока в день. Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приема пищи, а не натощак. Татьяна Бочарова

Кислые сорта яблок, по мнению врача, могут навредить зубной эмали - поэтому, съев зеленое яблоко, стоит прополоскать рот водой.

Здоровому человеку лучше съедать не более двух зеленых яблок в день: в противном случае кислота может раздражать слизистую, а в качестве побочного эффекта - усиливать аппетит. Татьяна Бочарова