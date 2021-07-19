ПЦР-тесты незаконно продавали в аэропорту Алматы

Двое сотрудников аэропорта Алматы задержаны за реализацию поддельных ПЦР-тестов, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, всего было продано около 15-20 справок.

Стоит отметить, что ПЦР-тесты изготовлялись ими самостоятельно через приложение на мобильном телефоне.

Сотрудники проводили корректировку анкетных данных клиента и дату изготовления справки. Привлеченные к незаконной деятельности представители авиакомпаний пропускали пассажиров на борт самолетов, а полученные денежные средства делили между собой.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, устанавливается причастность задержанных к аналогичным фактам изготовления отрицательных ПЦР-тестов. Назначены соответствующие экспертизы. "Продавцы" в порядке ст. 128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания, - пояснили в ведомстве.