Сотрудник "Казатомпрома" задержан за взятку свыше двух млн тенге

Руководитель одного из департаментов "НАК "Казатомпром" задержан, сообщает zakon.kz.
За получение взятки в размере 2,2 млн тенге от представителя подрядной организации задержан руководитель департамента закупок ТОО "Байкен-U" АО "НАК "Казатомпром". Указанное должностное лицо получило денежные средства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и последующее перечисление по договору оказания услуг, - говорится в сообщении Антикора.
Иная информация не подлежит разглашению.
Расследование продолжается, - заявили в пресс-службе.
Хотите быть в курсе важных новостей?