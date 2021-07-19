Сотрудник "Казатомпрома" задержан за взятку свыше двух млн тенге

19 июля 2021, 10:56
Фото: zakon.kz

Руководитель одного из департаментов "НАК "Казатомпром" задержан, сообщает zakon.kz.

За получение взятки в размере 2,2 млн тенге от представителя подрядной организации задержан руководитель департамента закупок ТОО "Байкен-U" АО "НАК "Казатомпром". Указанное должностное лицо получило денежные средства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и последующее перечисление по договору оказания услуг, - говорится в сообщении Антикора.

Иная информация не подлежит разглашению.

Расследование продолжается, - заявили в пресс-службе.


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