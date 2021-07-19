В Казахстане запретят сжигать некоторые отходы

19 июля 2021, 11:41
Фото: sputnik

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов подготовило приказ "Об утверждении перечня отходов, не подлежащих энергетической утилизации", сообщает zakon.kz.

Так, в перечень отходов, не подлежащих сжиганию, включены:

  • жидкие отходы;
  • опасные отходы, которые являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;
  • отходы от медицинских или ветеринарных учреждений, которые являются инфицированными;
  • отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;
  • пестициды;
  • ртутьсодержащие лампы и приборы;
  • электронное и электрическое оборудование;
  • лом цветных и черных металлов;
  • батареи литиевые, свинцово-кислотные;
  • отходы строительных материалов.

Как отмечается, приказ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.

Как сообщалось, в Казахстане планируют построить мусоросжигательные заводы европейского стандарта. Они появятся в Нур-Султане, Алматы, Восточно-Казахстанской области и в Актобе в течение четырех лет.


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