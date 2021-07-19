В Казахстане запретят сжигать некоторые отходы

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов подготовило приказ "Об утверждении перечня отходов, не подлежащих энергетической утилизации", сообщает zakon.kz.

Так, в перечень отходов, не подлежащих сжиганию, включены:

жидкие отходы;

опасные отходы, которые являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;

отходы от медицинских или ветеринарных учреждений, которые являются инфицированными;

отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;

пестициды;

ртутьсодержащие лампы и приборы;

электронное и электрическое оборудование;

лом цветных и черных металлов;

батареи литиевые, свинцово-кислотные;

отходы строительных материалов.

Как отмечается, приказ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.

Как сообщалось, в Казахстане планируют построить мусоросжигательные заводы европейского стандарта. Они появятся в Нур-Султане, Алматы, Восточно-Казахстанской области и в Актобе в течение четырех лет.