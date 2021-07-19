Из-за ребенка с высокой температурой отменили рейс Air Astana из Антальи

Рейс Air Astana из Антальи в Нур-Султан отменили из-за четырехлетнего ребенка с высокой температурой, сообщает zakon.kz.

18 июля во время рулежки борта Air Astana, выполнявшего чартерный рейс КС598 по маршруту Анталья - Нур-Султан, у четырехлетнего пассажира была обнаружена высокая температура. Экипаж принял решение вернуться на стоянку аэропорта. пресс-служба АО "Air Astana"

В авиакомпании заверили, что всем пассажирам были предоставлены своевременный трансфер и проживание в гостинице.

Рейс КС598 вылетел 19 июля в 03:22 и прибыл в Нур-Султан в 10:36 (по местному времени). пресс-служба АО "Air Astana"

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