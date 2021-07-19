В ЗКО новые инвестпроекты получили господдержку

Под председательством акима области Гали Искалиева состоялось заседание регионального Совета по привлечению инвестиций, на котором были представлены новые инвестиционные проекты, представляющие интерес для региона в целом.

Например, ТОО "Салауатты Астана" представило проект – медицинский хаб "БАТЫС" в п.Зачаганске г.Уральска. Реализация его планируется в рамках государственно-частного партнерства на базе недостроенного здания СИЗО. Проектом предполагается оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Общая сумма инвестиций – 150 млн. долларов США. Мощность на 1 этапе составит 500 посещений в смену. Реализация проекта позволит создать 450 новых рабочих мест.

Главное, чтобы в дальнейшем население смогло получать здесь медицинские услуги хорошего качества, тогда жители активно будут прикрепляться к медицинскому учреждению, – отметил аким области.

На заседании ТОО "Alar Trade Agro Jaiq" представило проект фермы по производству козьего молока и молочных продуктов в с. Тайпак Акжаикского района. Проект планируется реализовать на территории бывшего Акжаикского колледжа с применением зданий прилегающих территорий, а также земельного участка площадью 1100 га. Общая сумма вложений порядка 1 млрдтенге.

Мощность проекта на первом этапе – при закупе 200 голов коз зааненской породы – 27000 литров козьего молока в год. На втором этапе запланировано производство молочной продукции – творога, сливок, масла, сыра, с увеличением поголовья до 1000 голов в течение 3 лет. Кроме этого, на базе колледжа планируется создание небольшого производства арбузной продукции.

В качестве мер государственной поддержки аким области поручил АО "СПК "Aqjaiyq" проработать вопросы передачи под проект здания бывшего Акжаикского колледжа, который сейчас не работает.

В ходе заседания ИП "Куксова Е.М." был представлен инвестиционный проект на 1,2 млрд тенге по приему и переработке вторсырья, изготовлению крафт бумаги и гофротары мощностью 1000 тонн в месяц и проект реконструкции здания и открытия школы в г. Уральск на 500 мест с объемом инвестиций в 1,5 млрд тенге.

В рамках господдержки аким области поручил оказать содействие по выделению территории для спортплощадки, а также по заключению договора с финансовым центром МОН РК по возмещению капитальных и операционных затрат.

По итогам заседания аким области поручил всем уполномоченным органам оказывать всемерную поддержку инвестиционным проектам. Реализация данных проектов позволит увеличить объем инвестиций в основной капитал и внести вклад в развитие таких приоритетных отраслей, как сфера АПК, целлюлозно-бумажная промышленность, образование и здравоохранение.

Камила Талгат