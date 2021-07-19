Наказание за подделку паспортов вакцинации ужесточат в Казахстане

Президент Казахстана на расширенном заседании высказался о подделке паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.
Поручаю ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации. Я этот вопрос уже поднимал на расширенном заседании. Речь идет о национальной безопасности страны, - отметил он.
Поручаю ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации. Я этот вопрос уже поднимал на расширенном заседании. Речь идет о национальной безопасности страны.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021
Кроме того, он поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД.
Она будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения, - продолжил он.
Поручаю создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу, получать и обрабатывать информацию от общественников и населения.— Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021
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