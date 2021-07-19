Токаев поручил ускорить регистрацию QazVac в ВОЗ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить регистрацию QazVac во Всемирной организации здравоохранения, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Токаев провел совещание по ситуации с COVID-19

Следующий вопрос, связан с необходимостью расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины "Спутник лайт" на отечественных фармплощадках, - сказал Президент на совещании по эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране.

Касым-Жомарт Токаев: Следующий вопрос, связан с необходимостью расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины «Спутник лайт» на отечественных фармплощадках. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021

Читайте также: О небольшой группе "упертых" антиваксеров высказался Токаев

С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Минздрава и МИДа. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства: С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Минздрава и МИДа. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) July 19, 2021

Важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Правительству прошу взять данный вопрос на особый контроль и доложить о результатах в месячный срок. Касым-Жомарт Токаев