Не боятся штрафов - Токаев о нарушителях карантинных ограничений

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании отметил, что нарушители карантина не боятся штрафов, сообщает zakon.kz.

Президент поручил ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений.

Видимо подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, ибо их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений.