Президент поручил упростить включение объектов в Ashyq

На совещании по ситуации с COVID-19 Касым-Жомарт Токаев поручил расширить охват Ashyq, а также поручил упростить включение объектов в Ashyq, передает zakon.kz.

Важно расширять охват Ashyq, совершенствовать его функционал и не забывать о ежедневном мониторинге его работы. Имеется информация о том, что включение объектов предпринимательства в списки, использующих Ashyq, достаточно долгий бюрократический процесс. Это несмотря на то, что оператором системы является Палата предпринимателей "Атамекен". Необходимо пересмотреть требования по включению в списки объектов в сторону их упрощения. Прошу Правительство решить данный вопрос, - сказал он.

По словам президента, государство должно поддержать бизнес, использующий Ashyq и иные цифровые инструменты. С другой стороны, следует жестко наказывать предпринимателей, игнорирующих подобные меры мониторинга. Этот вопрос должен быть на особом контроле акимов, подчеркнул он.