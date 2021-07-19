На объектах водного транспорта ужесточили карантинные меры в Казахстане

Главный государственный санитарный врач на транспорте Жанар Уразалина подписала новое постановление, передает zakon.kz.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, собственникам водного транспорта, правоохранительным и иным уполномоченным органам обеспечить:

1) запрет на эксплуатацию водного транспорта (катера, суда, теплоходы, паромы, лодки, катамараны, водные мотоциклы и другие), используемого в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона) до особого распоряжения;

2) контроль за соблюдением карантинных мер, с разъяснением собственникам водного транспорта принятых мер ограничительного характера по запрету эксплуатации водного транспорта, используемого в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий.

Собственникам (юридические и физические лица) водного транспорта (катера, суда, теплоходы, паромы, лодки, катамараны, водные мотоциклы и другие), используемого в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий, принять меры по приостановлению эксплуатации данных объектов водного транспорта в регионах, расположенных в зоне высокого риска (красная зона) до особого распоряжения.

Документ вступает в силу со дня подписания.