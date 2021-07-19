Двое осужденных скончались в результате обрушения общежития в Актау

В Актау вылетели члены специальной комиссии МВД, передает zakon.kz.

Сегодня около 17.00 (по времени Нур-Султана) в учреждении ГМ-172/6 Департамента УИС по Мангистауской области произошло частичное обрушение двухэтажного здания одного из общежитий для осужденных. На данный момент установлено, что во время происшествия внутри общежития находились 10 человек, из которых девять извлечены, - рассказали в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В результате от полученных травм скончались двое осужденных, состояние остальных удовлетворительное. Для обследования потерпевшие вывезены в больницу.

В учреждении работают аварийно-спасательная бригада ДЧС, сотрудники Департамента полиции, прокуратуры, привлечена спецтехника, ведутся работы по поиску еще одного осужденного.

Создана специальная комиссия во главе с заместителем министра Арыстангани Заппаровым, куда вошли руководство Комитета УИС, участники Национального превентивного механизма. Члены комиссии выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия, - пишет пресс-служба.

По данному факту начато досудебное расследование, проводится служебная проверка.

Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.