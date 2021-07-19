Десятки сельчан Актюбинской области требуют провести электричество и воду

Жители поселка Маржанбулак уже пять лет просят провести электричество и воду, участки им выдали в 2016 году, а вот на благах цивилизации сэкономили, передает zakon.kz.

Уже надоело! Мы вот так с водой вечно из города, где можно, так с баклажками, канистрами. Зимой снег заносим домой и в технических целях используем, - рассказала телеканалу "Астана" жительница поселка Маржанбулак Айгуль Ешниязова.

Жители нового поселка неоднократно просили чиновников провести необходимые коммуникации. Но кроме обещаний, пока ничего не добились. Сейчас в поселке насчитывается свыше 400 домов.

Мы с 2016 года ждем, когда нам проведут свет. Но проблема до сих пор не решается. Кто-то уже своими силами подключился. У нас 420 участков, до сих пор у нас нормально свет не сделали. Пять лет ждем, нам все обещают, друг на друга ссылаются. Мы уже устали от этого, - жалуется житель поселка Маржанбулак Кайрат Ешниязов.

Чиновники же в очередной раз заверили, что проблема с коммуникациями решается. Правда, водоснабжения придется ждать еще год. А вот электричество проведут этой осенью. Но в какую сумму обойдутся работы, в Управлении строительства не ответили.

По поводу электроэнергии могу сказать следующее: все необходимые документы уже готовы. В августе состоится сессия областного маслихата, на которой будет рассмотрен бюджет на эти работы. Затем мы объявим тендер, определим подрядчика и приступим к работе, - говорит замруководителя Управления строительства Актюбинской области Аслан Жарасбаев.

Вот только сельчане в эти обещания уже не верят. Их они слышат постоянно. На вопрос о том, почему проблема не решалась целых пять лет, чиновники ответить так и не смогли.